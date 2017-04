Philip ist Schirmherr der Britain-Australia-Society. Minogue schwärmte später, das Treffen sei "absolut liebenswert" gewesen. Philip sei "der Charme in Person", sagte Minogue in einem Video, das der Palast via Twitter verbreitete.

Die Sängerin trug ein sommerliches Kleid mit Blumenmuster, der Prinzgemahl einen dunklen Anzug mit Einstecktuch und blauer Krawatte. Auf Fotos war zu sehen, wie Philip Minogue gut gelaunt eine eingerahmte Urkunde überreichte.

Minogue war bereits im vergangenen Jahr bei der Feier zum 90. Geburtstag der Queen zu Gast in Windsor. Sie trat damals mit dem Song "I believe in you" auf.