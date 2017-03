Wie er sich als Skilehrer bewährt habe, könne er nicht beurteilen, sagte der 43-jährige Brite der "Berner Zeitung". Ed Sheeran ("Shape Of You") aber sei "ein mutiger und enthusiastischer Schüler". Umgekehrt hat es Sheeran geschafft, beim Songschreiben mehr aus Blunt herauszukitzeln.

Der Singer-Songwriter, dessen Album "The Afterlove" am morgigen Freitag erscheint, ist nach eigenen Angaben so oft wie möglich im Wallis. "Verbier ist einer der schönsten Orte der Welt", so Blunt. "Mir gefällt es, dass das Dorf so klein ist, dass jeder jeden kennt." Blunt ist dort seit 2012 Besitzer des Restaurants "La Vache".