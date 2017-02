Er verdanke es den Experten und den regelmässigen Kontrollen, dass es ihm trotz eines erneuten Basalzellkarzinoms gut gehe, schrieb der 48-Jährige zu einem Foto, das ihn mit einem Verband auf der Nase zeigt. Der Schauspieler musste sich damit schon zum sechsten Mal einen bösartigen Tumor im Gesicht entfernen lassen.

Jackman, der mit seiner Familie in New York lebt, wird in diesen Tagen an der Berlinale erwartet. Sein neuster "Wolverine"-Film "Logan" wird am Freitag an den Filmfestspielen ausser Konkurrenz als Weltpremiere gezeigt