Ende 2015 kamen Eisenberg und Strout erneut zusammen. Menschen wie Anna, die karitativ tätig seien, faszinierten ihn, sagte Eisenberg einmal in einem Interview. Strout und ihre Mutter engagieren sich in der Sozialarbeit und führen unter anderem ein Heim für Opfer von häuslicher Gewalt in Bloomington, Indiana.

Jesse Eisenberg ist derzeit mit "Now You SeeMe 2" in den Kinos.