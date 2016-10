Der Schauspieler, Regisseur und Produzent, der sich gerne mit verschiedenen Zukunftsszenarien auseinandersetzt, zieht in Betracht, einen solch klar strukturierten Lebensentwurf irgendwann nicht mehr zu wollen. Elf Jahre sei er noch vom normalen Pensionsalter entfernt, sagte der 54-Jährige zur "GlücksPost". Und die Optionen, die er und sein Mann danach haben, sind beachtlich.

Zum einen hat das Paar vor kurzem eine ehemalige Bäckerei im Tirol gekauft. Dorthin will es sich dereinst verziehen, wenn es in Spanien zu heiss ist. Dort steht eine zweite Residenz, die ihnen jetzt schon zum Wohnen dient, wenn es in der Schweiz zu kalt ist. Gleichzeitig ist das Haus im Süden eine Alternative zur mühsam erreichbaren dritten Absteige, einer Berghütte im Urnerland. "Wir haben schon unseren Plan B, wenn wir dann mal hinken", so Vock.