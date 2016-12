Das teilte ihr Sprecher am Samstag in London mit. Weitere Details wurden nicht genannt. "In dieser schwierigen Zeit bitten wir jeden, die Privatsphäre zu akzeptieren", sagte der Sprecher.

Die 35-Jährige hatte erst Ende November bekanntgegeben, dass sie wieder schwanger ist. Das Kind sollte im späten Frühjahr auf die Welt kommen. Es wäre das sechste Urenkelkind der Königin (90) gewesen. Zara, die selbst keinen Adelstitel hat, ist die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips.