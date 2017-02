Ihm sei Geld egal. "Wirklich scheissegal. Anderen aber nicht." Dafür hat er inzwischen prominente Bekannte wie Taylor Swift, James Blunt und David Beckham. "Elton John habe ich jetzt ungefähr fünfzig Mal getroffen, und erst langsam bin ich nicht mehr so krass aufgeregt vorher", sagte Sheeran.

In seiner Anfangszeit in London sei er nicht auf Rosen gebettet gewesen, erzählte der Musiker weiter. "Wenn ich nicht bei einem Kumpel auf dem Sofa pennen konnte, stieg ich um fünf Uhr in die U-Bahn und schlief ein paar Stunden in der Circle Line." Was er seinem 17-jährigen Ich raten würde? "Nichts. Mein 17-jähriges Ich soll die ganzen Scheissfehler machen. Alle."