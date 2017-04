Die Schauspielerin und Sängerin, die in Carmel im US-Staat Kalifornien lebt, wünscht sich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag Unterstützung für ihre Tierstiftung. In diesem Jahr möchte sie unter dem Hashtag #DorisBirthdayWish auch jüngere Leute darauf aufmerksam machen. Die Aufforderung lautet: "Thanks for posting in honor of Doris" 93rd Birthday on April 3."

Die Nachrichtenagentur AP meldete aber am Wochenende, ihr lägen Dokumente des Büros für Bevölkerungsstatistik des US-Staats Ohio vor, in denen das Geburtsdatum von Doris Mary Kappelhoffs - Days bürgerlichem Namen - mit dem 3. April 1922 angegeben sei und nicht 1924.