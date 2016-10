Auch der Name des Kindes sei noch nicht durchgesickert, schrieb die Promi-Website "People.com" am Freitag. Einzig der Geburtsort New York sei bekannt. Lively und Reynolds wurden damit zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren Eltern: Tochter James ist erst 22 Monate alt.

Die 29-jährige US-Schauspielerin ("Gossip Girl") und der zehn Jahre ältere Kanadier ("X-Men") heirateten nach nur elf Monaten Beziehung im September 2012. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Green Lantern" kennen.