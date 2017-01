"Todd ist ein sieben Monate alter Chow Chow mit einer schweren angeborenen Hüftdysplasie. Wenn er ein Jahr alt ist, wird er nicht mehr gehen können, geschweige denn spielen", schrieb Salvador gemäss "New York Post" auf die Schwarmfinanzierungsseite GoFundMe. So schlimm wird es nicht kommen, denn die Kosten für die notwendige Operation sind per Spenden zusammengekommen.

Nachdem die Sache bekannt wurde, verteidigte Salvador seinen Chef Bieber auf Facebook: Der habe gar nichts gewusst von Todds Geburtsfehler, darum habe er ihn auch nicht um Geld gebeten.

Justin Bieber hat in der Vergangenheit schon öfter Schlagzeilen gemacht, indem er Tiere adoptierte und dann bei den geringsten Schwierigkeiten wieder aufgegeben hat. Gemäss "New York Post" waren das bisher ein Äffchen, ein Hamster und eine Schlange.