"Ich bin am Boden zerstört, freue mich aber darauf, Barbie auf der grossen Leinwand zu sehen."

Die Schauspielerin ("Trainwreck") sollte in dem teilweise animierten Streifen die Figur der Kultpuppe spielen, die nach ihrem Rauswurf aus Barbieland in der wahren Welt landet. Dort kommt sie zu dem Schluss, dass Perfektion aus dem Inneren komme. Es soll um Schönheit, Feminismus und Identität gehen. Der Film sollte ursprünglich schon in diesem Jahr in die Kinos kommen, wurde aber auf Sommer 2018 verschoben.

Als Schumer im vergangenen Dezember für die Rolle ausgesucht worden war, hatte es im Internet auch kritische Kommentare gegeben. Die Figur der 35-Jährigen würde nicht zu den perfekten Massen der Spielzeugpuppe passen. "Es ist diese Art von Reaktion, die dir klarmacht, dass etwas mit unserer Kultur nicht stimmt", schrieb Schumer damals auf Instagram. "Wenn ich in den Spiegel schaue, weiss ich, wer ich bin. Ich bin eine tolle Freundin, Schwester, Tochter und Partnerin."