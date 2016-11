Laut "People.com" hatte Seyfried am Dienstag bei einem Pressetermin des Modehauses Givenchy selbst über die Schwangerschaft gesprochen. In ihrem schwarzen Minikleid habe sie bereits einen kleinen Babybauch gezeigt.

Seyfried ist seit September mit Sadoski verlobt. 2015 standen sie am New Yorker Broadway im Stück "The Way We Get By" zusammen auf der Bühne. Zuletzt drehten sie gemeinsam den Spielfilm "The Last Word", der im Frühjahr 2017 in die US-Kinos kommen soll.

Sadoski ist aus der TV-Erfolgsserie "The Newsroom" bekannt, Seyfried vor allem durch ihre Rollen in den Hollywood-Filmen "Les Misérables" und "Mamma Mia!".