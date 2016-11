Unter der Haube setzt Toyota ausschliesslich auf Benzinmotoren. Neu ist der 1,2-Liter-Turbobenziner mit 115 PS und 185 Nm Drehmoment. Er ist wahlweise mit 6-Gang-Handschaltung und Frontantrieb oder mit stufenloser Automatik und Allradantrieb zu haben und verbraucht mindestens 6 Liter auf 100 Kilometer. Die Handschaltung wirkt präzise und knackig, was gut zum kleinen Stadtflitzer passt. Das stufenlose lässt den Crossover zwar geschmeidig ruckfrei rollen, zeigt aber weiterhin die typischen CVT-Schwächen: Der an sich spritzige Motor wirkt träger und heult beim zügigen Beschleunigen gequält auf. Mit dem selben Getriebe wird auch die dritte Antriebsvariante ausgeliefert; der für Toyota obligate Hybrid. Er kombiniert einen 1,8-Liter-Benziner mit einem 72 PS starken E-Motor und kommt so auf total 122 PS. Da sich der Hybrid ohnehin eher als gemütlicher Cruiser anbietet, kommen die Nachteile des CVT-Getriebes hier nicht so stark zum tragen; schliesslich soll die stufenlose Automatik ebenfalls zu Effizienz beitragen. Mit 3,8 l/100 km will sich der Hybrid so zufrieden geben.

In der Schweiz rechnet man mit einem Hybrid-Anteil von rund 50%, wenn der C-HR im Dezember in den Handel kommt. Insgesamt will Toyota im nächsten Jahr über 2500 Stück in der Schweiz verkaufen. Dabei helfen nicht nur der sparsame Antrieb und das polarisierende Design, sondern auch bezahlbare Preise. Der Fronttriebler mit 1,2-Liter-Motor ist bereits ab 24 900 Franken zu haben. Die Allrad-Variante mit Automatik kostet mindestens 32 500 Franken. Der Hybrid, der nur mit Frontantrieb zu haben ist, kostet mindestens 31 900 Franken.