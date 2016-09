«40 Jahre sind genug», sagt Walter Meier salopp. Nach vier Jahrzehnten im Dienst der reformierten Landeskirche, knapp die Hälfte davon als Seelsorger am Flughafen Zürich, geht er Ende September in den Ruhestand. «Als ich begann, war ich bedingt durch meine Militäruntauglichkeit der jüngste Pfarrer – inzwischen bin ich der dienstälteste.» Vorgezeichnet war der Karriereweg nicht, lag doch die Leitung der Poststelle in Winkel seit Generationen in Familienhand. «Ich hätte sie weiterführen sollen, doch ein Pfarrer der Jungen Kirche inspirierte mich zum Theologiestudium», erzählt der 64-Jährige. «Währenddessen liess ich mich zum Steward bei der Swissair ausbilden und wollte danach erst einmal ein paar Jahre fliegen.»

Unbezahlt in die Luft

Doch die Kirche suchte damals dringend junge Pfarrer, so übernahm er 1976 seine erste Gemeinde in Dietlikon. Zurück in Winkel, kam Meier acht Jahre später bei seinen Antrittsbesuchen als Bülacher Gemeindepfarrer erneut mit dem fliegenden Personal in Kontakt. «Unregelmässige Arbeitszeiten, Nachtdienste, Zeitverschiebungen – es gab viele Gründe, am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen», erzählt Meier. «Daraus entsprang die Idee, dass die Swissair einen Pfarrer am Arbeitsplatz braucht.»