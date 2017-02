Die Babys werden die ersten Lebenswochen in der Wurfbox verbringen. So lange können Zoobesucher im Indiohaus-Unterstand bei der Bärenanlage auf einem Bildschirm die Jungen beobachten. Eine Überwachungskamera filmt das Treiben in der Wurfbox.

Bislang hatten vier Brillenbären in der Anlage gelebt. Die Tiere gehören zur einzigen Grossbärenart Südamerikas. Sie kommen in den tropischen Bereichen der Anden vor und leben auch in Höhenlagen von bis zu 4500 Metern über Meer. Der Bestand gilt als gefährdet.