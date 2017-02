Bei knapp einem Drittel der Foodsharing-Projekte in Zürich wird selbstkultiviertes Gemüse und Früchte innerhalb einer Anbaugemeinschaft geteilt. Das Teilen beginnt nicht erst bei der Ernte, sondern schon vorher bei der Arbeit. Der Gemeinschaftsgarten auf der Brache, wo einst das Stadion Hardturm stand, ist ein Beispiel dafür. Neben der Gartenpflege backen die Mitglieder jeweils samstags Brot im vereinseigenen Steinofen.

Zum Selbstkostenpreis von vier Franken kann dieses gekauft werden. Auch die Bewohner des Quartiers an der Niklausstrasse im Kreis 6 teilen. Sie halten sich gemeinsam einen Hühnerhof und können sich bei den gelegten Eiern bedienen. Zudem kann in der Stadt Zürich von Bäumen und Sträuchern die auf öffentlichem Grund stehen und keinen Privatbesitzer haben, geerntet werden. Wo dies möglich ist, zeigt das internationale Projekt Falling Fruit, dass auch in Zürich vertreten ist.

Interessierte tragen auf einer interaktiven Weltkarte Geodaten, Frucht- oder Gemüsesorten und Erntezeit zusammen. Die Betreiber von Sharecity haben das Projekt kürzlich zu einer der weltweit inspirierendsten Foodsharing-Ideen gekürt. In Zürich gibt es an rund 40 Standorten «fallende Früchte». Mit etwa 20 Angaben ist der Zürcher Kreis 6 auf der interaktiven Karte am stärksten vertreten: von Erdbeeren, über Feigen, hin zu Aprikosen und Haselnüssen ist die Früchteauswahl vielfältig.

Ähnlich funktioniert die Plattform Mundraub. Auf einer Karte erfährt der Suchende, dass im Niederdorf nahe der Grossmünster Kirche zwischen den Ritzen des Kopfsteinpflasters Rucola zum Mitnehmen wächst. Beide Projekte weisen darauf hin, dass vor dem Ernten sichergestellt werden soll, dass die Pflanze auch tatsächlich öffentlich ist. Zudem soll nur geerntet werden, was auch verbraucht wird.