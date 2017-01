Elena Marti ist doch noch an einen Machthebel gekommen. Wenn auch an einen etwas kürzeren als geplant. Beinahe unbemerkt rückte sie Anfang November in den Zürcher Gemeinderat nach. Nun ist sie mit 21 Jahren die jüngste Parlamentarierin in der Limmatstadt. Bekannt wurde sie, als sie 2015 auf Listenplatz eins erfolglos für den Nationalrat kandidierte. Marti kommt in Jeans und pastellgrünen Turnschuhen zum Treffpunkt im Hauptbahnhof. Sie spricht schnell und viel, benutzt Worte wie «prächtig» und sagt Sätze wie «Die haben keinen Blazen!».

Alfred Escher? Nie gehört.

Marti protestiert: «Was? Ihr wollt mit mir an die Bahnhofstrasse, da bin ich das ganze Jahr nie!» Die Zürcher Hauptkonsummeile ist der Langstrassen-Bewohnerin ein Graus. Den Mann auf dem Sockel auf dem Bahnhofsplatz kennt sie auch nach der Lektüre der Inschrift nicht. Die Geschichte des Banken-Pioniers, Superkapitalisten und Gotthard-Unternehmers ging an ihr vorbei. Da half auch die Marathonshow des Schweizer Fernsehens nichts. Marti zuckt mit den Schultern. Sie hält von steinernen alten Männern mit Bärten ähnlich wenig wie vom Abendprogramm des SRF. Einen Fernseher hat sie nicht, Geschichte interessiert sie aber durchaus. Nach einem Vorbild gefragt, zitiert sie aus einer Biografie von Rosa Luxemburg. Die deutsch-polnische Kommunistin hat in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in Zürich studiert.

Marti spricht zwar vom «System», eine Revolution will sie allerdings nicht. Sie sieht Ansätze einer neuen Gesellschaft schon im heutigen Zürich. Etwa in Wohnbaugenossenschaften wie der Kalkbreite-Siedlung. Sie fühlt sich wohl in der Stadt, die schon rot-grün regiert wurde, als sie 1995 zur Welt kam. Laufen lernte die Tochter eines Katalanen und einer Schweizerin in Marthalen im Zürcher Weinland. Den Sommer verbrachte sie jeweils bei den Eltern ihres Vaters in Barcelona. Von der Weltstadt könne Zürich lernen, sagt Marti und denkt ans Netz ausleihbarer Velos oder an Klubs, wo legal gekifft werden kann.