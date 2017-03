Dass viele Schweizer Grossfirmen Frauenförderungsprogramme, Schulungen für Wiedereinsteigerinnen, Karriereberatung und Rekrutierungsanlässe durchführen, um eben diese gut ausgebildeten Frauen für sich zu gewinnen, ringt Sonja A. Buholzer ein müdes Lächeln ab: «Im mittleren Management waren Frauen schon immer vertreten.» Sie selber, eine der ersten Frauen, die bereits in jungen Jahren in der Direktion einer Schweizer Bank tätig war, weiss seit mehr als 20 Jahren, wovon sie spricht.

Bei der Siemens AG am Standort Zürich arbeiten rund 12,5 Prozent der Frauen im mittleren Management. Etwa fünf Prozent mehr weibliche Führungskräfte weist der Technologiekonzern im oberen Management aus. Die Credit Suisse macht keine Angaben zu einzelnen Standorten, dafür nennt eine Sprecherin globale Zahlen: 18 Prozent der Führungskräfte bei der Bank sind weiblich. Mehrheitlich sind diese als Managing Director oder Director tätig. Gängige Bezeichnungen für Führungspositionen im mittleren und oberen Management.

Vorurteile abbauen

Laut Buholzer ist die mittlere Kaderstufe, jene mit dem grössten Leistungs- und Leidensdruck. «Von dort geht es nach oben oder nach unten. Besonders im mittleren Management sind dramatisch steigende Anforderungen an Output und Ergebnisse gefragt, die nicht selten in Burnout münden, während auf Geschäftsleitungsebene das Delegieren von Aufgaben und ein verstärkt strategisches Denken und Handeln auch Freiräume schaffen.»

Damit aber Frauen für eben diese Jobs künftig vermehrt in Frage kommen, müssten sie Visibilität schaffen, die eigene Leistung hervorheben, klar formulieren und deklarieren, wer sie sind und wohin sie wollen. «Eine Beförderung hat viel mit Selbstvermarktung zu tun», ist Buholzer überzeugt. Dass proaktives Verhalten alleine nicht genügt, belegen die Zahlen. In Schweizer Verwaltungsräten sind Frauen erst mit einem Anteil von aktuell 14 Prozent vertreten. Der Frauenanteil ist damit im Europavergleich gerade mal halb so gross.

Demnach zweifelt Buholzer auch an der Argumentation der Firmen, die Frauen im obersten Management haben wollen, aber angeblich keine finden. Viele Unternehmen würden hier noch immer einem veralteten Vorurteil nach hinken, glaubt Buholzer. «Dass Frauen mit Kindern angeblich weniger leistungsfähig sind, hält sich hartnäckig in den Köpfen der Firmen», sagt Buholzer. Deshalb will sie aufklären – mit ihrer neu geschaffenen Plattform. Gerade in internationalen Firmen gebe es deutlich weniger Diskussionen über die Mutterschaftszeit, Teilzeitanstellungen für Mann und Frau oder firmeninterne Kinderkrippen als hierzulande, bekräftigt die international tätige Unternehmerin. «Mein Ziel ist, Firmen dazu zu bringen, bei der nächsten Beförderung eine Frau zu wählen.»

Obwohl laut Schillingreport im vergangenen Jahr ein Fünftel aller offenen Geschäftsleitungsstellen mit Frauen besetzt wurden, gilt es das Ziel, den Frauenanteil im Top-Management weiter zu erhöhen, konsequent zu verfolgen. «Mit jeder neuen Frau in der Geschäftsleitung wird die Realität ein wenig verändert», ist sich Buholzer sicher. In der Schweiz stünden viele gut ausgebildete Frauen in den Startlöchern. «Dieses Potenzial ungenutzt verpuffen zu lassen, wäre ein grosser Verlust für unsere Wirtschaft», sagt Buholzer.