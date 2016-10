Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagnachmittag einen Einbrecher im Kreis 4 auf frischer Tat ertappt. Passanten hatten die Polizei informiert, dass eine Person an der Hohlstrasse einen Rollladen von aussen hochgedrückt habe und durch das dahinter offene Fenster in eine Parterrewohnung eingebrochen sei.