Inhalte des Lehrplans sollten von einem Fachgremium diskutiert werden und nicht Gegenstand politischer Diskussion sein, findet der Zürcher Regierungsrat. Er beantragt deshalb dem Kantonsrat, die Volksinitiative "Lehrplan vors Volk" ohne Gegenvorschlag abzulehnen.

Die Initiative will, dass in Zukunft der Regierungsrat auf Antrag des Bildungsrats den Lehrplan beschliesst und vom Kantonsrat genehmigen lässt. Ausserdem sollen alle grundlegenden Inhalte des Unterrichts und die Ziele für jedes Fach und neu für jedes Schuljahr im Lehrplan im Kantonsrat festgelegt werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.