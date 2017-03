Lux – eigentlich Louise – Guyer war die erste Architektin der Schweiz, die ein eigenes Büro betrieb. Eröffnet hat es die Zürcherin 1925. In den besten Zeiten beschäftigte sie dort mehr als dreissig Mitarbeitende. Bekannt wurde sie mit ihren Bauten für Familien, allein lebende und arbeitstätige Frauen, Studentinnen und Senioren. Bis hin zur Möblierung der Wohnungen strebte Guyer stets eine hohe Wohnqualität an.

So entwarf sie 1928 im Rahmen der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit das gleichnamige Saffa-Haus. Wie dem Werkkatalog über Lux Guyer zu entnehmen ist, hat sie den «günstigen und gemütlichen» Wohnbau für mittelständische Familien entworfen. Der modulare Holzbau ermöglichte seinen wiederholten Auf- und Abbau. So stand das Wohnhaus zuerst an der Saffa in Bern, danach in Aarau und heute dient es als Eltern-Kind-Zentrum in Stäfa. Obwohl das Saffa-Fertighaus die mittelständische Wohnkultur erneuerte, setzte sich der Baustil nicht längerfristig durch. Im Rahmen der Woodvetia-Kampagne, die den Schweizer Holzmark fördern will, wird heute an der ETH Hönggerberg Lux Guyer für ihre Pionierarbeit gewürdigt.