Die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am 3. Oktober 2014 in der Querhalle des Hauptbahnhofs Zürich an einer Kundgebung "gegen den Terrorstaat von IS" teilgenommen. Dies, obwohl sie von der Polizei darauf hingewiesen worden waren, dass es sich nicht um eine bewilligte Aktion handle und die Teilnahme demnach verboten sei.

Der Einzelrichter am Bezirksgericht hatte im September 2015 die sechs Personen zu Bussen von je 200 Franken verurteilt. Er sprach sie schuldig der "unbewilligten vorübergehenden Benützung öffentlichen Grundes zu politischen Zwecken durch Teilnahme an einer nicht bewilligten Demonstration".