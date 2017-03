Ob er auch in das Rennen um das Stadtpräsidium steigt, liess Leutenegger noch offen. Eine Aussage sei erst möglich, wenn klar sei, wer mit wem antrete, schreibt der FDP-Stadtrat auf Twitter.

Der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes war bei den Wahlen 2014 in den Stadtrat gewählt worden, scheiterte hingegen beim Kampf ums Stadtpräsidium. Die FDP holte sich damit den Sitz zurück, den sie 2010 an die Grünen verloren hatten.

Damit müssen in der Zürcher Stadtregierung definitiv zwei von neun Sitzen neu besetzt werden. Am Mittwoch hatte Schul- und Sportvorsteher Gerold Lauber (CVP) seinen Verzicht auf eine weitere Amtszeit bekannt gegeben. Zwölf Jahre seien genau richtig und genug. Auch der Vorsteher der Industriellen Betriebe, Andres Türler (FDP), will keine weitere Amtszeit anhängen. Er war 2002 in den Stadtrat gewählt worden.

Wer erneut antritt

Die sieben anderen Stadträtinnen und Stadträte wollen noch einmal antreten. Im neunköpfigen Zürcher Stadtrat sitzen aktuell vier Mitglieder der SP, zwei der FDP und je ein Mitglied der AL, der Grünen und der CVP.

Bereits am Mittwoch meldeten sich die Grünliberalen, dass sie in den Stadtrat wollen. Die CVP will ihren Sitz unter allen Umständen verteidigen. Die bürgerlichen Parteien FDP, SVP und CVP streben dabei eine Zusammenarbeit an - angedacht ist ein 5er-Päckli.

Die Grünen werden mit grosser Wahrscheinlichkeit neben ihrem bisherigen Stadtrat Daniel Leupi mit einem zweiten Kandidaten oder Kandidatin antreten. Entschieden wird an der Mitgliederversammlung vom 4. Juli.