"Nicht mehr erheblich störend"

Die Richter des Zürcher Baurekursgerichtes wollten sich selber ein Bild machen und fuhren Anfang November nach Egg. Zum Nachteil der Lärmgeplagten, wie das am Dienstag publizierte Urteil zeigt. Die Richter bezeichneten den Lärm im Gebäudeinneren als "nicht mehr erheblich störend".

Auch am langen Wochenend-Geläut fanden die Richter keinen Anstoss. Das Kirchengeläut werde in Egg in dieser Form seit 60 Jahren ausgeübt. Es sei Sinn und Zweck des Ein- und Ausläutens, die Bevölkerung auf den für das Christentum wichtigen Sonntag aufmerksam zu machen und die Bevölkerung zum Nachdenken anzuregen. Sie wiesen den Rekurs deshalb ab.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die lärmgeplagten Anwohner können den Entscheid noch ans Verwaltungsgericht weiterziehen.