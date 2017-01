Will heute eine Partei ins Stadtparlament gewählt werden, muss sie in mindestens einem der neun Stadtzürcher Wahlkreise fünf Prozent der gültigen Stimmen holen. Das Quorum war 2006 mit dem neuen Wahlsystem erstmals angewendet worden.

Dies führte dazu, dass heute im Stadtparlament die kleineren Parteien EVP, SD, BDP, EDU und Piratenpartei nicht vertreten sind - obwohl sie bei den Wahlen 2014 Stimmen für insgesamt sieben Sitze holten, wie GLP-Gemeinderat Matthias Wiesmann am Freitag vor den Medien in Zürich vorrechnete.

Der demokratische Wahlprozess verkomme so zu einer Farce, hiess es weiter. Zehn Parteien - Grüne, GLP, CVP, AL, EVP, BDP, SD, EDU, Piratenpartei und Juso - wollen deshalb mit der Initiative "Faires Wahlrecht für Züri" die 5-Prozent-Hürde abschaffen. Das überparteiliche Abstimmungskomitee wehrte sich am Freitag gegen die Angst vor der Zersplitterung des Gemeinderates. Diese Angst sei völlig unbegründet.