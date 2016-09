Die Schulraumplanung habe für das Schuljahr 2019/20 knapp 200 Kindergärtler berechnet, teilte die Stadt am Dienstag mit. Für insgesamt rund eine Million Franken muss die Stadt nun nachrüsten. Am Wright-Place und an der Lindbergh-Allee sollen zusätzliche Kindergarten-Einheiten gebaut werden.

Der Stadtteil Glattpark ist eines der grössten Entwicklungsgebiete der Schweiz. In den vergangenen Jahren sind auf diesem Gelände beim Leutschenbach hunderte Arbeitsplätze und Wohnungen für mehrere tausend Bewohner entstanden, dazu ein See und ein Park.