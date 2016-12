Die gestern veröffentlichte Studie der Credit Suisse zum Thema verfügbares Einkommen in der Schweiz zeigt im Kanton Zürich das auf den ersten Blick gewohnte Bild: In der Stadt Zürich sowie an den beiden Seeufer sind die Fixkosten vergleichsweise höher. Erst weit unten am See wird es wieder günstiger, beispielsweise jenseits der Kantonsgrenze in Rapperswil und Umgebung. In der Agglomeration und auf dem Land bleibt Normalverdienern tendenziell mehr vom Lohn übrig als in den Städten.



Bloss Rang 21 von 26



Überraschender ist das Abschneiden des ganzen Kantons im Vergleich mit anderen Kantonen: Zürich belegt Rang 21 von 26. Zürich gehört damit zu den Kantonen, in denen Personen mit normalen Einkommen einen grossen Teil ihres Geldes für Wohnkosten, Steuern, Pendelkosten, Krankenkassen und Kinderbetreuung ausgeben müssen. Die Spitzenplätze belegen die Kantone Uri und Glarus. Der Grund für das schlechte Ranking des Kantons Zürich sind in erster Linie die hohen Wohnkosten. Bei der Steuerbelastung hingegen sind die meisten Zürcher Gemeinden auch für Normalverdiener durchaus attraktiv.



Günstig, aber abgelegen



Berücksichtigt man alle Faktoren, gibt es beim übrig bleibenden frei verfügbaren Einkommen auch innerhalb des Kantons Zürich deutliche Unterschiede. Die Gemeinden mit der höchsten finanziellen Wohnattraktivität sind Berg am Irchel, Maschwanden und Bachs. Alle drei Gemeinden liegen in einiger Entfernung zur Kantonshauptstadt, mit dem öffentlichen Verkehr nimmt der Weg dorthin rund 45 bis 65 Minuten in Anspruch, mangels eigenem Bahnhof jeweils mit mindestens einmal Umsteigen. Für Normalverdiener finanziell am unattraktivsten sind die Zürcher Stadtkreise 8, 6 und 1.