Sechs abgebrühte Jungs in schwarzen Anzügen hängen auf der Bühnenkante ab. Es sind angehende Schauspieler des Theaters Hora, einer professionellen Truppe mit geistig Behinderten. Vorderhand kommen die Sechs aber noch nicht zum Einsatz. Stattdessen befragt die Haushälterin Magalie (Ulrike Beerbaum) einen Pfleger (Jonas Gruber). Er soll Philippe (Dietiker Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart) betreuen. Seit dem Unfall mit einem Paragleiter ist Philippe vom Halswirbel an abwärts gelähmt.

Er ist ein reicher Schnösel mit Adelstitel, verwöhnt und als Patient unausstehlich. Derweil prahlt der Pfleger mit seinen Titeln. Jonas Gruber spielt überzeugend einen ganz schmierigen Typen. Bei Philippe ist es Hass auf den ersten Blick. Das sieht man nur allzu deutlich im Gesicht des Gelähmten. Dann plötzlich wirbelt Driss (Daniel Schröder) herein, frisch aus dem Knast entlassen. Er will bitteschön eine Bestätigung für das Arbeitsamt, dafür, dass er sich beworben hat. Kaum da, macht er sich auf billige Art an Magalie heran. Philippe zeigt Neugierde auf diesen Typen – und engagiert ihn als Pfleger.

Ungeschickt und taktlos

Damit ist die Grundsituation dieser Komödie etabliert. Nun entfaltet die Aufführung im Casinotheater ihre Stärken. Philippe lenkt mit seiner Mimik und seinen Äusserungen das Spiel auf der Bühne, Müller-Drossaart ist dafür eine Traumbesetzung. Das verlangt von seinem Gegenpart eine schauspielerische Spitzenleistung, und die gelingt Schröder wunderbar, obwohl er seine Rolle erst zwei Wochen vor der Premiere übernommen hat (siehe Kasten).