Eyub krallt sich in der Wand fest. Wie ein Frosch klebt er mit angezogenen Beinen am überhängenden Stück. Dann schnellt er nach oben, packt zu – und strahlt. Unten auf der Matte klatschen und johlen seine Kollegen. Zurück auf sicherem Boden, hält er den Daumen hoch. «Ich mag das», sagt er und knetet seinen Oberarm. Tuts weh? «Ein bisschen. Braucht viel Kraft.» Beat Baggenstos klopft Eyub auf die Schulter, gut gemacht habe er es, sehr gut. «Und das gleich beim ersten Mal.»

Eyub ist 18 Jahre alt und kommt aus Eritrea. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er eine Kletterwand hoch, ungesichert. Fällt er, purzelt er auf eine dicke Matte. Bouldern nennt sich das. Beat – hier in der Halle «Minimum» in Zürich nennen sich alle beim Vornamen – streckt Eyub den Sack mit dem Magnesium hin. «Noch einmal?», fragt er.

Einst war Beat (34) Banker in Zürich, trug zur Arbeit Hemd und Krawatte. Heute klettert er mit Flüchtlingen, trägt atmungsaktive Leibchen und weite Hosen, seine nackten Füsse stecken in Kletterfinken. Er hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und der gebürtige Aargauer will noch mehr: Er will Berge versetzen.

Alles hinter sich gelassen

Der Auslöser für diesen Lebenswandel waren Zigaretten: «Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und musste mich bewegen», sagt Beat. Er lief los. Und lief und lief und lief. Bis zu 51 Kilometer am Stück, über Berg und Tal. Aber das Rennen war nichts gegen das Klettern.

«Das macht süchtig», sagt er. «Du stehst vor einer Wand und überlegst dir, wie du da hochkommst, wie du das Problem löst.» Je schwieriger die Wand, desto genauer, kraftsparender und fokussierter müsse man sich bewegen. «Du weisst in jedem Moment, ob du deine Sache gut machst. Denn wenn nicht, fällst du. So lernt man, dass Scheitern zum Leben gehört. Aber du stehst auf und versuchst es von Neuem.» Und wenn man oben sei, die Wand bezwungen habe, überkomme einen ein gewaltiges Erfolgsgefühl. «Dieses Ganzheitliche, dieses Fokussieren hat etwas Meditatives, etwas ganz und gar Einnehmendes.»

Vor einem Jahr liess Beat sein altes Leben in Zürich hinter sich. Er kündigte seinen Job bei der Deutschen Bank und brach auf, in seinem Rucksack nicht mehr als Schlafsack, Zelt und Kletterzeug, und flog nach Argentinien, nach Patagonien. «Dieses Abschütteln und Aufbrechen war absolut befreiend», sagt er. Vier Monate lang kletterte er in der argentinischen Wildnis und vergass dabei alles um sich herum. Eigentlich hatte er nach ein paar Wochen weiter nach Indien und Nepal reisen wollen, doch er verpasste alle Flüge. Dafür reiste er via Mexiko nach Äthiopien. Das war im letzten Frühling. Der Frühling, in dem die Flüchtlingsströme anschwollen.