Der 78-jährige Hans Muster (Name geändert) regt sich fürchterlich auf. Er absolvierte bei einer spezialisierten Verkehrsmedizinerin des universitären Instituts für Rechtsmedizin (IRM) einen Fahrtauglichkeitstest und erhielt dafür eine gesalzene Rechnung von 406 Franken. Vor zwei Jahren hatte er bei seinem Hausarzt für einen ähnlichen Test – so behauptete er – lediglich 120 Franken bezahlt. «Das ist amtlich bewilligter Diebstahl», ärgert sich Muster und zweifelt, dass die vom Regierungsrat abgesegneten Tarife in Ordnung sind.

In einem Punkt hat Muster recht. Beim Hausarzt ist der Fahrtauglichkeitstest in der Regel günstiger, obwohl die Preise dafür frei sind. Das bestätigt der Winterthurer Hausarzt Reto Pampaluchi. Er hat eine verkehrsmedizinische Weiterbildung absolviert und bietet selbst solche Tests an. Zu seinen Klienten zählt auch der Winterthurer Hans Muster. Die meisten Hausärzte verlangten für den Test 100 bis 150 Franken, sagt Pampaluchi.

Ein eher schwieriger Fall

Als Muster zu ihm kam, um nach zwei Jahren erneut einen Fahrtauglichkeitstest zu absolvieren, schickte ihn Pampaluchi zu den Verkehrsmedizinern des Kantons. Der Arzt begründet dies so: «Bei der neurologischen Untersuchung und der Reaktionsfähigkeit zeigten sich Defizite.» Deshalb habe er die Beurteilung nicht allein verantworten wollen. Dass Muster auch Diabetiker ist, sei nicht ausschlaggebend für die Zuweisung an die Spezialisten gewesen. Diese haben im Unterschied zu den Hausärzten auch die Möglichkeit, in Zweifelsfällen mit Kandidaten eine Probefahrt zu machen.

Glimpflich davongekommen

Muster hatte Glück. Die Spezialistin am IRM attestierte ihm Fahrtüchtigkeit für weitere zwei Jahre. Die Rechnung ärgerte Muster trotzdem. «Die Spezialistin hat ja nichts anderes gemacht als damals der Hausarzt», behauptet Muster.

Der Mann irre sich gründlich, sagt Rolf Seeger, Verkehrsmediziner und stellvertretender Abteilungsleiter am IRM. «Mit einer Rechnung von 400 Franken ist der Senior glimpflich davongekommen.» Würde der gesamte Aufwand in diesem Fall berechnet, hätte er mindestens 200 Franken mehr bezahlen müssen.