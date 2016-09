Bei der Untersuchung ging es um die Klärung von offenen Fragen rund um die Beteiligung der Stadt Winterthur an der Wärme Frauenfeld AG (WFAG). Sie zeigt nun, dass Stadtwerk Winterthur Anlagen der WFAG in Millionenhöhe finanziert hatte, ohne über die dafür nötige Kompetenz verfügt zu haben, wie es in einer Mitteilung des Stadtrats heisst.

Stadtwerk Winterthur wird zudem dafür kritisiert, Informationen zurückgehalten oder verschleiert zu haben. Auch der Vorsteher des Departements Technische Betriebe, Matthias Gfeller (Grüne) sei unzureichend informiert worden, heisst es weiter. Dieser habe sich jedoch auch nicht weitergehend um Informationen bemüht.