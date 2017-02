2018 oder 2019 soll mit dem Bau eines Velotunnels beim Zürcher Hauptbahnhof begonnen werden. Der Tunnel wird vom Sihlquai bis vor die Sihlpost führen. Gleichzeitig werden die Velostreifen an der Kasernenstrasse vor der Sihlpost aufgehoben. Das ist der Stein des Anstosses für die Sektion Zürich des VCS. «Ich war konsterniert, dass der Stadtrat so mir nichts dir nichts Velostreifen aufhebt, die im Richtplan behördenverbindlich festgesetzt sind», sagt Markus Knauss, Co-Geschäftsführer des VCS Zürich.

Sorgen bereitet Knauss in erster Linie die Sicherheit für die Velofahrer. An der Kasernenstrasse werde «eine wahre Velohölle geschaffen» für Velofahrer, die aus der Richtung Central via Bahnhoplatz, Postbrücke in die Kasernenstrasse einbiegen (siehe Plan unten). Die Fahrbahn vor der Sihlpost soll künftig lediglich vier Meter breit sein.

Entlang der Post sind neun Längsparkplätze eingeplant, sihlseitig befinden sich Parkplätze quer zur Fahrbahn. Velofahrer seien also – abgesehen vom normalen Durchgangsverkehr – mit ausparkierenden Fahrzeugen von beiden Seiten konfrontiert. Für den VCS wäre das Problem mit einem Verzicht auf die neun Längsparkplätze gelöst. Laut Knauss waren diese Parkplätze ursprünglich auch nicht vorgesehen. Die Fahrbahn würde um zwei Meter verbreitert und der Velostreifen könnte bestehen bleiben.