Sie sind für Gleichberechtigung, aber gegen eine Wehrpflicht für Frauen.

Meyer: Ich bin grundsätzlich gegen die Wehrpflicht.

Rickli: Da haben wir nun mal eine Gemeinsamkeit.

Sie sind gegen die Wehrpflicht?

Rickli: Natürlich nur für Frauen. Hier haben wir vor allem ein Problem mit den Männern: Etwa 50 Prozent der Männer sind heute militäruntauglich. Hier muss von den Männern wieder mehr Einsatzbereitschaft erwartet werden.

Wie steht es mit der Gleichberechtigung in der Altersvorsorge?

Rickli: Die setzen wir jetzt um, indem wir das Rentenalter für beide auf 65 Jahre hochheben.

Meyer: Weil Frauen ihr Leben lang weniger verdienen, mehr Teilzeit arbeiten und mehr unbezahlte Arbeit leisten, erhalten sie weniger Rente. 40 Prozent der Frauen haben keine zweite Säule. Die Frauenrente muss klar erhöht werden.

Familie und Karriere, geht das zusammen?

Rickli: Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wenn man zu Hause bleibt, macht man wohl keine Karriere, und wenn man Karriere macht, dann sind die Kinder wohl fünf Tage die Woche fremdbetreut.

Sie sagten kürzlich, Karriere und Kleinkind könne man nicht kombinieren. Heisst das nun, dass Sie Mattea Meyer in zwei Monaten, wenn ihr Kind da ist, als Frau mit Politkarriere nicht mehr ernst nehmen können?

Rickli: Der Nationalrat ist ein Nebenamt und kein Beruf. Das lässt sich einfacher mit einem Kleinkind vereinbaren als ein Vollzeitjob in der Privatwirtschaft.

Meyer: Warum soll es einen Unterschied machen, ob ich als junge Mutter im Nationalrat Politik mache oder all die Politiker, die ja auch Väter sind? Wenn man das Amt als Nationalrätin ernst nehmen und dabei einen Teil der Erziehungsarbeit übernehmen will, bleibt wenig Zeit für einen zusätzlichen Job. Das gilt auch für die Väter im Parlament.

Die Schweiz hinkt mit einem Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen anderen europäischen Staaten weit hinterher. Der Vaterschaftsurlaub beträgt einen einzigen Tag, die geforderten zwei Wochen sind im letzten April im Parlament gescheitert. Warum tut sich ein reiches Land wie die Schweiz so schwer?

Rickli: Ich finde, das reicht. Ich bin dagegen, dass man den Staatsapparat immer weiter ausbaut und die Unternehmen und die Steuerzahler immer mehr belastet.

Aber da gibt es Widersprüche. Etwa die Stillempfehlung des Bundes von sechs Monaten gegenüber den dreieinhalb Monaten Mutterschaftsurlaub.

Rickli: Stammt die Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit? Dort muss man eh Personal abbauen, die schreiben den Leuten vor, was sie essen und trinken sollen, wie viel Sport zu machen ist oder offenbar auch, wie lange eine Frau stillen soll. Dies alles sollen die Leute für sich entscheiden.

Meyer: Klar muss jedes Paar selbst entscheiden, wie es das Familienleben gestalten will. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, um diese Freiheit zu ermöglichen. Diese fehlen heute.

Wo muss man ansetzen?

Meyer: Es gibt keine Lohngleichheit, zu wenige Teilzeitstellen, Frauen leisten einen grösseren Anteil der unbezahlten Arbeit, und Kinderbetreuung ist nach wie vor sehr teuer. Im Frühling stimmen wir im Parlament darüber ab, ob der Bund diese weiterhin subventionieren soll. Wenn wir es mit der Gleichstellung ernst meinen, dann braucht es einen Elternurlaub.

Was spricht denn gegen eine Elternzeit, Natalie Rickli? Schweden zum Beispiel fährt schon lange gut damit, auch wirtschaftlich.

Rickli: Kinder zu haben, ist Privatsache, und ich finde es falsch, dass die Allgemeinheit dafür immer mehr bezahlen soll.

Meyer: Es kann aber auch kein Privileg sein von reichen Eltern, die sich eine vernünftige, unbezahlte Elternzeit leisten können.

Braucht es Frauenquoten?

Meyer: Ja, als eine von vielen Massnahmen, um weiterzukommen mit der Gleichberechtigung. Frauen, die ein Mandat über eine Quote erhalten, wird ja oft die Qualifikation und Kompetenz abgesprochen. Bei Männern geht man immer davon aus, dass sie kompetent sind und bestqualifiziert, sonst hätten sie es nicht dahin geschafft. Dass es stark funktionierende Männernetzwerke gibt, das ist kein Thema. Die Quote stellt das infrage.

Wieso hat die SP eigentlich keine Frauenquote?

Meyer: Was Wahllisten betrifft, haben wir Quoten. Zwar ist die SP auch nicht gefeit vor Diskriminierung, aber wir haben 40 Prozent Frauen in der Partei. Die Quote bräuchte eher die SVP.

Eine Studie der Credit Suisse besagt, dass Frauen in Führungspositionen Firmen erfolgreicher machen. Noch immer kein Grund für Sie, sich für eine Frauenquote einzusetzen?

Rickli: Das zeigt ja, dass es gut ist, wenn Frauen da sind. Durchmischung macht absolut Sinn. Aber der Staat soll das nicht vorschreiben. Wir leben nun in einer anderen Generation. Es wird mehr Frauen im Topmanagement geben. Aber nicht alle Frauen wollen CEO werden oder im obersten Kader arbeiten, sondern sie haben andere Prioritäten im Leben. Auch dies gehört zur Selbstbestimmung einer Frau.

Laut einer Studie des Nationalfonds unterstützen Lehrer Mädchen und Jungen zu wenig, für ihr Geschlecht «untypische Bildungs- und Berufswege» einzuschlagen. Kindern würden «geschlechtsstereotype» Vorstellungen vermittelt.

Meyer: Absolut. Hier muss der Lehrplan 21 ansetzen. Statt Piloten und Ärzte sollten in Schulbüchern auch Pilotinnen und Ärztinnen abgebildet sein. Anstatt Frauen, die den Kinderwagen schieben, soll auch ein Mann auf dem Spielplatz abgebildet sein.

Rickli: Im Gemeinderat in Winterthur habe ich 2003 gefordert, dass der Tochter-in einen Kindertag umgewandelt wird. Nur Mädchen durften damals zusammen mit den Vätern zur Arbeit, und die Buben mussten in der Schule über die neue Rolle des Mannes diskutieren. Wichtig ist doch, dass die Buben auch in einen Pflegeberuf oder in den Kindergarten schnuppern gehen können.

Und wie werden Sie das privat handhaben, Mattea Meyer, wenn Ihr Kind da ist?

Meyer: Meine Familie ist Privatsache. Natürlich versuchen mein Partner und ich, gute Vorbilder zu sein, bezahlte und unbezahlte Arbeit teilen wir uns zum Beispiel gleichberechtigt auf. Aber ich bin mir der Herausforderung bewusst. Vorstellung und Realität sind nicht das Gleiche.

Die Glocke klingelt. Müssen Sie wieder zurück in den Ratssaal? Haben Sie noch Zeit für ein Schlusswort?

Rickli: Nein, komm, Mattea. Abstimmen.

Meyer: Ich würde gerne noch weiterreden. Aber es zählt jede Stimme.