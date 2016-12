Die Vogelgrippe hat auch den Kanton Zürich erreicht: Gemäss Bund wurde das Virus an drei Orten gefunden. Seit Anfang November wurden an verschiedenen Schweizer Seen zahlreiche verendete Tiere entdeckt. Auch wenn die Zahl der vom Virus betroffenen Wildvögel hoch ist, blieb das Hausgeflügel in der Schweiz bislang verschont.