Seit 20 Jahren gibt es die Stiftung Tier im Recht (TIR). Ihr Name ist Programm: Sie setzt sich dafür ein, dass Verstösse gegen den Tierschutz auch geahndet werden. Die Basis dafür bildet das schweizerische Tierschutzgesetz, das es seit 1981 gibt und das 2005 revidiert wurde. Im kleinen Büro an der Rigistrasse in Zürich werden alle Verfahren erfasst und analysiert, die in den Kantonen wegen Verstössen gegen das Gesetz geführt wurden. Seit Inkrafttreten des Tierschutzgesetzes waren es 16 000 Fälle. 2000 waren es allein im letzten Jahr.



Es stecke sehr viel Freiwilligenarbeit dahinter, sich durch all diese Fälle durchzuarbeiten, sagte Nora Flückiger am Donnerstag bei der Präsentation des TIR-Jahresberichtes, den sie mitverfasst hat. Die hohe Fallzahl sei aber erfreulich, fügte sie sogleich an. Es zeige, dass Verstösse gegen den Tierschutz auch zunehmend geahndet werden. Selbstverständlich ist dies nicht. Dies verdeutlicht der Bericht, indem er wie jedes Jahr die Fallzahlen auf die Kantone aufschlüsselt.