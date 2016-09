Angeklagt ist der Mann des gewerbsmässigen Betrugs, der Zechprellerei, der Urkundenfälschung und mehrerer anderer Delikte. Mit seinen Antworten auf die Fragen des Gerichts wird der Beschuldigte wohl die bisherigen Kenntnisse über die Hintergründe der Tragödie um seine Sicht der Dinge ergänzen.

Bereits wenige Tage nach der Bluttat vom Neujahrstag 2015 war bekannt geworden, dass das Ehepaar via Internet Waren verkaufte aber nicht lieferte. Zudem wechselte die Familie auffallend häufig die Wohnung unter Hinterlassung von Mietschulden.

Am 4. November 2014 wurden beide Eltern festgenommen. Das war der Anfang vom Ende: Das Kartenhaus eines Lebens, das auf Schwindel und Illusionen basierte, begann zusammenzufallen. Und die Einweisung der Kinder in ein Heim im Zuge der Verhaftung setzte eine Spirale in Gang, die zur Bluttat am Neujahrstag und zum Suizid der Frau führte.

Zwar war die Mutter nach kurzer Zeit aus dem Gefängnis entlassen worden. Dennoch blieben die Kinder im Heim. Das zweijährige Mädchen und der fünfjährige Bub waren von der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) nicht definitiv platziert worden. Sie sollten dort jedoch bleiben, bis alle Umstände geklärt waren.