Die Frau, die anonym bleiben will, telefonierte am nächsten Morgen mit dem Swiss Casino und schilderte ihnen, wie sie die gesamte erste Nacht vor Aufregung keine Sekunde habe schlafen können. Mit dem Geld wolle sie das Studium ihrer Tochter finanzieren und einen Teil in ihre Hochzeit investieren.

Mit dem Rest hat sie auch bereits Pläne: "Die Frau kommt aus relativ bescheidenen Verhältnissen und möchte nun Menschen unterstützen, welche ebenfalls schwierige Jahre durchleben mussten", sagt Jordan.