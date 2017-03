In der Nacht auf Samstag wurden in der privaten Tiefgarage Eugen-Huber-Strasse 17b in Zürich Altstetten zehn Autos sowie ein Töff beschädigt. Auch Luxuswagen waren betroffen, teilte die Stadtpolizei Zürich mit. Entsprechend wird der Sachschaden auf mehrere 10 000 Franken geschätzt. Die Stadtpolizei sucht nun Zeugen.