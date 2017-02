Mehr als 3300 Personen haben innerhalb einer Woche die Petition gegen die Zwangsmassnahmen in den Zürcher Notunterkünften unterzeichnet. Rund 80 Vertreter diverser Nicht-Regierungsorganisationen haben die Petition gestern Nachmittag an Martin Jurt, Chef Zentrale Dienste der Staatskanzlei Kanton Zürich, übergeben. Die Initianten fordern in ihrer Petition den sofortigen Stopp des Anwesenheitszwangs und die Aufhebung der Eingrenzungsverfügungen für abgewiesene Asylsuchende. Zu den Vertretern gehören die Autonome Schule Zürich, die Freiplatzaktion Zürich, die Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich, das Maxim Theater, der Infoladen Kasama sowie Augenauf, Solinetz und die demokratischen JuristenInnen Zürich.

Der am 1. Februar in Kraft getretene Anwesenheitszwang sorgte für Kritik. Wer zu den besagten Terminen am Morgen und am Abend nicht erscheint, erhält die Nothilfe von 10 Franken pro Tag nicht.

Simon Häberli von der Freiplatzaktion Zürich sagt: «Die Nothilfe muss in der Schweiz bedingungslos gewährleistet sein. Deshalb ist die zwei Mal tägliche Anwesenheitspflicht eine kritische Einschränkung der Asylsuchenden in ihren Grundrechten.» Dies bestätigt auch ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2005, welches festhält, dass die Nothilfe ein unantastbares Recht ist. Zudem präzisiert das Gericht, dass eine Kürzung der Nothilfe bei verweigerter Kooperation durch den Asylbewerber nicht möglich ist. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, Nebenbedingungen an die Nothilfe zu knüpfen.

Fragliche Einschränkung

Unter welchen Bedingungen eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden zulässig ist, haben die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) zusammen mit der Universität Zürich in einem gestern veröffentlichen Rechtsgutachten untersucht. Darin halten sie fest, dass eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit nur für Personen vorgesehen ist, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder bedrohen. Diese Untersuchung bezieht sich aber allgemein auf Asylsuchende, die noch im Asylverfahren sind.