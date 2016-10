Bei Milchschokolade wird Christa offenbar schwach und kann nicht widerstehen. Ist eine Tafel angebrochen oder ein Guetzli-Pack aufgemacht, gibt es kein Zurück bis zum süssen Ende. Als Moderation eröffnete sie die Chocolate Factory im Einkaufszentrum Letzipark. Dort gab es Schokolade im Überfluss.

Auch wenn Christa eigentlich lieber Salziges mag. Mit ihrem gesunden Appetit hat sie nach Vorspeise und Hauptgang selten noch Platz für ein feines Dessert, wie sie sich in einer Medienmitteilung darstellen lässt. Da dürfe es dann lieber noch etwas Käse sein.

Offenbar isst sie auch im sechsten Schwangerschafts-Monat nicht mehr als davor. "Das muss wohl am wenig Platz in meinem Bauch liegen", meint Christa. So hat sie bis heute nur rund 5 Kilos zugelegt - trotz ihrer beiden Zwillingsmädchen. "Nur Gio isst seit meiner Schwangerschaft mehr als davor", lacht Christa herzhaft. Ihr Mann uns sie seien "ein perfektes Team" und "wir teilen halt unsere Aufgaben."

Die Chocolate Factory im Einkaufszentrum Letzipark ist bis am Samstag, 29. Oktober zu geniessen.