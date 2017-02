30 Prozent bleiben länger als eine Nacht

Der Regierungsrat betont in einer Antwort auf eine AL-Anfrage, dass dies auch wenn immer möglich getan werde. In 70 Prozent der Fälle würden die Jugendlichen spätestens nach einer Übernachtung woanders untergebracht, etwa in einem Jugendheim, in der Durchgangsstation Winterthur oder in der Jugendabteilung des Gefängnisses Limmattal.

Das bedeutet aber auch: 30 Prozent müssen länger als eine Nacht im Erwachsenen-Gefängnis bleiben. Um diesen Anteil weiter zu verkleinern, stünden die verantwortlichen Stellen aber in engem Kontakt, schreibt die Regierung.

Eine separate Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen sei mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. Die Polizeigefängnisse würden aber schon in wenigen Jahren ins PJZ integriert.

Mit Milchglas abgetrennt

Ein eigener Trakt ausschliesslich für Jugendliche wird es aber auch im neuen PJZ nicht geben. Dies sei aus Platz- und Kostengründen nicht möglich, schreibt die Regierung weiter. Es sei aber auch nicht notwendig, da spezielle Jugendzellen geplant seien.

Der Korridor dieser Abteilung soll durch Milchglas-Türen von der Erwachsenen-Abteilung getrennt werden. Eine Kontaktaufnahme von Jugendlichen mit Erwachsenen sei somit nicht möglich, betont die Regierung. Auch hier würden die Jugendlichen zudem so schnell wie möglich in die spezialisierten Einrichtungen verlegt.