Belastung zumutbar

Neben der Messung der Herzfrequenz nahmen die Forscher beide Male Kotproben, um die Konzentration eines Stresshormons zu analysieren. Ein Experte beurteilte das Verhalten der Pferde an beiden Tagen. Das Ergebnis: Obwohl die Pferde am Sechseläuten Lärm und Stress ausgesetzt sind, ist die Stressbelastung moderat und für die Tiere zumutbar.

Der Anstieg des Stresshormons unterschied sich zwischen Testtag und Umzug nicht. Die Experten sahen an beiden Tagen die meisten Stressanzeichen während des Kontermarsches. Bei dieser Kavallerie-Übung bewegen sich einzelne Tiere jeweils zwischen den Reihen der Formation in die Gegenrichtung und schliessen hinten wieder an.

Während dieses Kontermarsches zeigten sich auch die deutlichsten Schwankungen der Herzfrequenz. An beiden Tagen stieg sie bei dieser Übung am stärksten an. Am Umzugstag war die Herzfrequenz der Tiere allgemein erhöht.

Unterschiede zeigten sich zwischen erfahrenen und unerfahrenen Pferden: Tiere, die zum ersten Mal am Sechseläuten teilnahmen, hatten eine deutlich höhere durchschnittliche Herzfrequenz. Die Forscher schliessen daraus, dass es sich lohnt, Tier und Reiter im Vorfeld auf die Reize und Anforderungen eines solchen Anlasses vorzubereiten.

Ein totes Pferd vor zwei Jahren

2015 war ein Pferd am Sechseläuten zusammengebrochen und gestorben. Der Tierschutzbund Zürich kritisierte den Anlass als zu stressig für die Tiere. Die anschliessende Obduktion ergab, dass nicht Stress zum Tod des 24 Jahre alten Pferdes geführt hatte, sondern eine Herzrhythmusstörung.