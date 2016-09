Die Stadt Zürich unterstützt das Theater am Neumarkt jährlich mit 5,4 Millionen Franken. 72 Prozent des Gesamtaufwands des Theaterhauses werden aus der Stadtkasse bezahlt. Weitere 330'000 Franken stammen vom Kanton Zürich.

Mit der "Verfluchungsaktion" gegen SVP-Nationalrat Roger Köppel sei am 18. März mehr als nur eine rote Linie überschritten worden, heisst es in der Motion von SVP, FDP und CVP, welche am 23. März eingereicht worden war. Es sei an der Zeit, neu über die Zukunft des Theaters zu entscheiden.

Deshalb solle der Stadtrat eine Weisung ausarbeiten, in der er aufzeigt, wie der unbefristete Subventionsvertrag auf den nächstmöglichen Termin gekündigt werden kann. Dies will der Stadtrat jedoch nicht tun, wie aus der am Donnerstag publizierten Antwort hervorgeht.