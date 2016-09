Schon als kleiner Junge habe ihr Sohn gerne «Schiffli» gebaut, sagt Mutter Christine Koster in der Dok-Serie. Eine Kinderbastelei sollte das Transatlantik-Segelboot jedoch nicht werden. «Vor allem wegen seines runden Bugs ist dieses Schiff aussergewöhnlich», erklärt Koster. Die Form gleiche eher einem Surfbrett als einem klassischen Segelboot und gleite deshalb schneller über das Wasser.

Mit 70 Konkurrenten geht Koster im September 2015 an den Start. Nach einem Zwischenhalt in Lanzarote liegt während 13 Tagen nur noch die weite See vor ihm. «Langsam wird man sich bewusst, dass man vom Land weg und auf sich alleine gestellt ist», so Koster. Probleme mit der Einsamkeit auf dem Meer kennt er jedoch nicht. «Es gibt immer viel zu tun auf einem Segelboot: Man muss sich auf die Navigation konzentrieren, kleine Schäden am Schiff reparieren, sich zu Essen machen und sich regelmässig schlafen legen.» Nur 30 Minuten am Stück dürfe man durchschlafen, damit man nicht mit Frachtern kollidiere. Dadurch ergebe sich wiederum eine weitere Beschäftigung an Bord, nämlich, gegen das Einnicken anzukämpfen.

Video-Tagebuch fürs Fernsehen

Auf hoher See konnte Koster aufgrund der Regatta-Vorschriften nicht von einem Kamerateam begleitet werden, weshalb er sich selbst mittels GoPro-Kameras filmte. Die Minitransat ist eine Einhand-Regatta, die nur eine Person an Bord erlaubt. Für den Skipper war es eine neue Erfahrung, sein Boot zu navigieren und gleichzeitig die Hoch- und Tiefpunkte der Reise für den Fernsehzuschauer zu dokumentieren. «Wenn an Bord etwas kaputt ging, dann musste ich immer zuerst an die Kamera denken, um das Ereignis festzuhalten.»

Die einzigen Filmaufnahmen durch die SRF-Crew fanden auf der Fahrt entlang der Bretagne-Küste von Lorient nach Douarnenez statt, wo die Regatta startete. Dass sich der Kameramann dabei über die Reling übergeben muss, weil er zu lange durchs Objektiv schaut, sei praktisch unvermeidlich. Ein bisschen Skipper-Schadenfreude lässt sich bei Kosters Schilderungen durchaus heraushören, doch macht der Limmattaler dabei auch vor sich selbst nicht halt: «Befinde ich mich nach Tagen auf dem schwankenden Schiff wieder auf festem Grund, kommt es schon einmal vor, dass ich das Gleichgewicht verliere. Etwa in der Dusche, wo ich keinen Horizont sehe.»

Nächste Woche zeigt SRF 2 verschiedene Filme und Sendungen zum Thema Segeln. Die vier Teile der Dok-Serie «Segeln am Limit» werden am 20. und 22. September ausgestrahlt.