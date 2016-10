Am Montagmorgen hat der Zürcher SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger eine Beschwerde gegen den Stadtrat und Polizeivorsteher Richard Wolff (AL) eingereicht. Die Beschwerde liegt der Limmattaler Zeitung vor. Der Vorwurf an Stadtrat Richard Wolff lautet: Begünstigung, Amtsmissbrauch und Förderung des rechtswidrigen Aufenthaltes in der Schweiz.

Und dieser wiegt schwer. Auslöser für die Beschwerde von Balsiger ist eine Personenkontrolle von Stadtpolizisten auf dem Areal der Autonomen Schule Zürich (ASZ). Offenbar habe eine Drohung der Schule ausgereicht, um die Polizisten in der Ausführung ihrere Kontrolle zu stoppen. Bei der Drohung ging es darum, dass man den Stadtrat direkt kontaktieren würde, sofern sie die Kontrolle nicht unterliessen. Diesbezüglich zitiert Balsiger in seiner Beschwerde mehrfach einen Artikel der Online-Zeitung "tsüri.ch". Und mehr noch: Die Schulverantwortlichen publizieren auf ihrere Facebook-Seite eine Stellungnahme zu den Kontrollen. Sie schreiben: Die Kontrolle stehe "in eklatantem Widerspruch zu Absprachen mit Polizeivorsteher Richard Wolff sowie dem Polizeikommandanten der Stadt Zürich. Diese haben der ASZ zugesichert, dass keine gezielten Kontrollen wegen illegalem Aufenthalt im Umkreis der Schule durchgeführt werden."

"Hier stimmt etwas nicht"

Diese Aussage löst bei Balsiger Zweifel aus. Auf Anfrage der Limmattaler Zeitung sagt er: "Wenn bei einer Polizeikontrolle auf dem Areal der autonomen Schule, die Drohung, man melde sich beim Stadtrat, ausreicht, dass sich die Polizisten zurückziehen, dann liegt der Verdacht nahe, dass hier etwas nicht stimmt."

Richard Wolffs Sprecher bestreitet den Vorwurf der Begünstigung. «Es gibt keine solche Vereinbarung mit der ASZ», sagt Mathias Ninck zum «SonntagsBlick». Es würden Personen kontrolliert, wenn der Verdacht einer Straftat bestehe.

Die Schule hingegen beschwert sich seit Jahren immer wieder, die Polizei kontrolliere übermässig. Aufgrund der wiederkehrenden Beschwerde hat man sich ausgesprochen.

Er wolle mit der Beschwerde lediglich eine Klärung des misslichen Vorfalls, der sich auf dem Areal des ASZ diesen Sommer zugetragen habe, sagt Balsiger. "Ich unterstelle Stadtrat Wolff keine Straftaten. Durch sein Verhalten setzt er sich selber dem Verdacht aus, die Offizialdelikte Begünstigung und Amtsmissbrauch begangen zu haben."

Damit die Vorwürfe auch parlamentarisch aufgearbeitet werden können, hat Balsiger einen Vorstoss für den Gemeinderat formuliert. Sofern die Fraktion in der Sitzung am Mittwoch zustimmt, werde man diesen einreichen. Der Statthalter kann zudem aufsichtsrechtliche Anordnungen treffen.