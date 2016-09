Bis Ende August mussten Gemeinden, die sich vom Kanton Sonderlasten abgelten lassen wollen, ihr Gesuch einreichen. Sieben haben es getan: Bachs, Hirzel, Hütten, Rifferswil, Waltalingen und Wildberg, wie Alexander Gulde, stellvertretender Abteilungsleiter im Gemeindeamt, auf Anfrage sagt. Die Summe der geltend gemachten Lasten beziffert er auf rund sieben Millionen Franken – bei stark differierenden Einzelbeiträgen.

Es geht um individuelle Sonderlasten mit dem Kürzel Isola, das eher an Ferien als an Lasten erinnert. Im Gesetz sind individuelle Sonderlasten definiert als Gemeindeausgaben, die zwar dringend nötig, aber nicht beeinflussbar sind. Ein klassischer Fall sind Sozialausgaben, wie sie die Stadt Dietikon letztes Jahr geltend machte (für 2017 aber nicht mehr, siehe Kasten unten Mitte). Als Sonderlasten weisen kleine Gemeinden zum Beispiel Schülertransporte aus. Oder die Kosten der eigenen Verwaltung, weil diese gemessen an der Einwohnerzahl relativ hoch ausfallen. Die Abgeltung von Isola hat allerdings einen Haken: Gemeinden müssen einen Mindeststeuerfuss erheben, um vom Kanton Geld zu erhalten: 130 Prozent für 2017.