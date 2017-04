Das graugrüne Gebäude an der Pfingstweidstrasse 28 ist Teil des Kulturparks in Zürich-West. Hier befinden sich Wohnungen, Geschäfte, Büros und Veranstaltungslokale. Im Neubau soll dereinst die katholische Bildungsstätte Paulus-Akademie einquartiert werden. Sie befand sich vormals in Zürich Witikon. Das graugrüne Gebäude ist fast fertig.

Die Katholische Körperschaft des Kantons Zürich (KK) verbaute bisher rund 12 Millionen. Die Akademie wollte ihren Betrieb schon im Herbst 2015 aufnehmen. Dazu kam es aber nicht, weil der Initiator des Kulturparks, Millionär Martin Seiz, im April 2015 einen Baustopp erwirkte.

Das war möglich, weil die KK noch nicht formell Eigentümerin ist, sondern die Firma Schmid & Co AG, vertreten von Seitz. Die Katholiken werden erst nach einem Eintrag im Grundbuch Besitzer. Dagegen sträubte sich Seiz zunächst, weil man sich in Detailfragen nicht einigen konnte. Warum es genau ging, blieb lange nebulös.

Die KK zog den Streit ans Handelsgericht, sistierte den Prozess später aber zugunsten einer Mediation. Nach mehrmonatigen Verhandlungen erzielten die Streithähne mithilfe des Mediators am 22. November 2016 ein Ergebnis. Man einigte sich darauf, dass der Grundbucheintrag bis zum 28. Februar 2017 zu erfolgen habe, die KK bis dann also Eigentümerin sein müsse.

«Eklatanter Wortbruch»

Doch Seiz löste das Versprechen nicht ein und stellte zusätzliche Forderungen, die nicht Gegenstand der Mediation waren. So jedenfalls stellt die KK die Sache in einem gestern verschickten Medien-Communiqué dar. Der Synodalrat, die Exekutive der Katholiken, habe deshalb entschieden, die Sistierung des Prozesses vor dem Handelsgericht aufzuheben. Man bleibe aber an einer aussergerichtlichen Einigung interessiert, heisst es.

Der Synodalrat wirft Seiz einen «eklatanten Wortbruch» vor. Er verlange ein Mitspracherecht bei der Nutzung und Gestaltung des Eingangsbereiches der Paulus-Akademie. Und diese Mitbestimmung wolle Seiz auch noch in den Dienstbarkeitsregeln des Grundbuchs eintragen lassen. Dies seien völlig neue Forderungen, schreibt der Synodalrat. Im Mediationsergebnis stünden sie nicht drin. Deshalb seien sie nicht akzeptabel.