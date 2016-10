Die Geisterstunde war längst vorüber, als der 25-jährige Fernmeldespezialist Patrick Meier am frühen Montagmorgen schlicht seinen Augen nicht traute. Denn seinen Angaben zufolge tauchte im Lichtkegel seines Autoscheinwerfers in der Nähe von Russikon ZH plötzlich ein Wolf auf der Strasse auf. «Etwa eine halbe Minute lang rannte er vor mir her und konnte weder nach links noch nach rechts ausscheren, weil es überall Zäune hatte», erzählte Meier gestern gegenüber «Tagesanzeiger.ch».

Der junge Mann, der als Fernmeldespezialist in der Gegend einen Schaden beheben musste, ist überzeugt, dieses hierzulande eher seltene Raubtier tatsächlich gesehen zu haben. Denn etwas später begegnete er dem scheuen Tier in der Nähe von Rumlikon, das ebenfalls zur Gemeinde Russikon gehört, gleich noch einmal. Dort gelang es Meier dann auch, den «Wolf» auf einem Foto festzuhalten. «Er hat mich direkt angesehen. Die Schnauze, das Fell, der buschige Schwanz: So sieht kein Hund aus.»

Handelt es sich beim beobachteten Tier also tatsächlich um einen Wolf? Das Foto wurde inzwischen auch von Urs Philipp, Leiter der Fischerei und Jagdverwaltung des Kantons Zürich, begutachtet. «Aufgrund der vorliegenden Fotografie kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob es sich beim gesichteten Tier um einen Wolf handelt oder nicht», sagt Philipp. «Es gibt zwar sicher einige Merkmale, die dafür sprechen, aber es sind nur Indizien, Beweise sind es nicht.»