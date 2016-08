Partys mit Musik aus dröhnenden Bässen und ohrenbetäubenden Knallkörpern bis in die Morgenstunden: Während der Sommerferien kam es auf dem Koch-Areal zu massiven Lärmemmissionen, mehrmals beschwerten sich Anwohner über die Lautstärke bei der Polizei. Diese Situation beschreibt die Stadtzürcher FDP in einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat. Sie wollen unter anderem wissen, wie viele Beschwerden bei der Polizei eingegangen sind und was diese dagegen unternommen hat.

2013 ist das Koch-Areal in die Hände der Stadt übergegangen. Die Besetzer dürfen noch so lange bleiben, bis auf dem Gelände gemeinnützige Wohnungen, Gewerberäume und Park gebaut werden. FDP-Geschäftsführerin Claudia Simon ist jedoch überzeugt, dass die Toleranzgrenze für die Anwohner erreicht ist. "Sie haben den Eindruck, dass das Gelände ein rechtsfreier Raum ist", sagt sie gegenüber "20 Minuten". Mit den Antworten auf die Anfrage der FDP erhofft sie sich, politischen Druck auf das Kochareal erhöhen zu können.

Interventionen müssen verhältnismässig sein

Patrick Pons, Kommunikationschef des Finanzdepartements, vertritt die Stadt als Eigentümerin des Areals. Er dementiert Vorwürfe eines rechtsfreien Raums und stellt klar: Die Stadt habe sehr wohl Vereinbarungen mit den Besetzern getroffen und tausche sich auch regelmässig mit ihnen aus. "Die Lärmklagen werden zwar registriert und auch ernst genommen, gleichzeitig ist es jedoch nicht möglich, das Problem einfach zu beheben", erklärt Pons gegenüber der "NZZ".