Die Altstadtliegenschaft, in der sich das Cabaret Voltaire befindet, soll in den Besitz der Stadt Zürich übergehen. Der Stadtrat beantragt deshalb dem Gemeinderat einen Liegenschaftentausch mit der Anlagestiftung Swiss Life. Zudem will er dem Trägerverein des Cabaret Voltaire weiterhin die Miete bezahlen. Neu soll noch ein jährlicher Betriebsbeitrag von 150'000 Franken dazukommen.